Guna News: सुबह 10 बजे जेहरीले कीड़े ने काटा, 6 घंटे तक जूझती रही 11 वर्षीय मासूम, फिर सबको रुला गई

जानकारी के अनुसार महूगढ़ा निवासी 11 साल की बच्ची मंगलवार सुबह घर पर थी। इसी दौरान करीब 10 बजे उसे किसी जहरीले कीड़े के संपर्क में आने तबियत बिगड़ने की बात सामने आई। इसके बाद परिजन उसे लेकर सुबह करीब 11 बजे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसे चिल्ड्रन विंग में भर्ती किया गया। बच्ची के पिता का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कई घंटे तक इलाज शुरू नहीं किया गया। जब बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने गुना में रहने वाले एक परिचित को अस्पताल बुलाया। परिजनों के मुताबिक, परिचित के स्टाफ से बात करने के बाद बच्ची का उपचार शुरू हुआ। इस दौरान उसे एक इंजेक्शन लगाया गया और फिर एक बोतल चढ़ाई गई।