Guna News: 5 महीने पहले शादी, पत्नी की मुस्कान देखने राजस्थान से निकला अजय, ससुराल से कुछ दूर पहले ही छोड़ गया दुनिया

MP road accident news: महज पांच महीने पहले अजय ने अपनी पत्नी का हाथ थामकर ताउम्र साथ निभाने का वादा किया था। त्योहार का मौका था, मन में ससुराल पहुंचने और पत्नी की मुस्कान देखने की बेताबी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शनिवार की रात राजस्थान से मध्य प्रदेश के गुना जिले के लिए निकला 21 साल का अजय आगरी अपनी ससुराल की चौखट तक कभी नहीं पहुंच सका। ससुराल के रास्ते में एक हादसे में उसका निधन हो गया और एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। अजय के चले जाने की खबर सुनते ही त्यौहार की खुशियों से सजे घर में एकाएक मातम पसर गया।