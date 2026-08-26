Guna News: पानी की बोतल में निकला सांप, देखें वीडियो

लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर की पानी की टंकी या पाइपलाइन में सांप के बच्चे होने की आशंका है, जिससे यह पानी की बोतल तक पहुंचा होगा। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल की सफाई और पानी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर पानी की स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन का पक्ष जानने के लिए अस्पताल के सहायक प्रबंधक डॉ. सूरज सिंह को कई बार कॉल किया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।