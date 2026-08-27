Guna News: बाइक की हेडलाइट के बाद अब टॉर्च की रोशनी में हुआ अंतिम संस्कार

गुना शहर के मुक्तिधामों में बदहाली का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके दो दिन पहले कैंट स्थित मुक्तिधाम से भी इसी तरह से बाइक की हेडलाइट की रोशनी और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में अंतिम संस्कार किए जाने की तस्वीरें सामने आ चुकी है। कैंट मुक्तिधाम के मामले में प्रशासनिक खामियों पर काफी हो-हल्ला हुआ था, जिसके बाद बड़े- बड़े दावे किए गए। लेकिन ठीक दो दिन बाद बूढ़े बालाजी मुक्तिधाम की इस ताजा घटना ने साफ कर दिया है कि जिम्मेदारों ने पुरानी घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया है।