20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुना

ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों टकराईं चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा

Former MLA Mamta Meena : गुना में पूर्व विधायक ममता बोलीं- ग्वालियर और चंबल में खोलेंगे मोर्चा, पूर्व आइपीएस मीणा की पत्नी का आरोप- मंत्री सिंधिया से टकराव के बाद केस दर्ज
2 min read
Google source verification

गुना

image

deepak deewan

Sep 20, 2026

पूर्व विधायक ममता मीणा का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप - image credit X @MamtaRSMeena

पूर्व विधायक ममता मीणा का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप - image credit X @MamtaRSMeena

Jyotiraditya Scindia : एमपी के पूर्व आइपीएस रघुवीर सिंह मीणा पर एसटी प्रमाणपत्र मामले में एफआइआर दर्ज की गई है। उनपर केस दर्ज होने के बाद गुना की सियासत गरमा गई है। पूर्व आइपीएस रघुवीर सिंह मीणा के परिजनों ने मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा है। केस दर्ज होने के अगले ही दिन पूर्व चांचौड़ा विधायक ममता मीणा ने इसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके राजनीतिक मतभेदों से जोड़ते हुए दबाव में हुई कार्रवाई बताया। उन्होंने सिंधिया की खिलाफत की भी बात कही। दरअसल चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा की ज्योतिरादित्य सिंधिया से पुरानी अदावत है। हाल ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर एक कमेंट किया जिसे इस विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।

ममता मीणा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खुले विरोध की चेतावनी दी

चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खुले विरोध की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अब ग्वालियर-चंबल और श्योपुर क्षेत्र में जाकर सिंधिया की नीतियों को जनता के सामने रखा जाएगा।

पूर्व आईपीएस रघुवीर सिंह मीणा ने भी अपने सफाई में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाणपत्र का मामला 2016 से न्यायालय में चल रहा है और आगे की लड़ाई भी अदालत में ही लड़ी जाएगी।

रिकॉर्ड के अनुसार, 1984 में जारी पूर्व आईपीएस रघुवीर सिंह मीणा के एसटी प्रमाणपत्र को उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अमान्य किया था। इसे उन्होंने चुनौती दी थी। 2021 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई का अवसर दिए जाने के लिए मामला समिति को वापस भेजा था।

सिंधिया की सामंती सोच के विरोध का नतीजा

रघुवीर सिंह मीणा की पत्नी पूर्व विधायक ममता मीणा का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पुराना विवाद है। सिंधिाया के गुना दौरे के बाद ममता मीणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी उन्हें कथित रूप से सामंतवादी करार दिया। ममता मीणा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामंती सोच का बताते हुए उनका विरोध किया और अधिकारियों व महिलाओं के सम्मान की नसीहत दी थी।

वीडियो में अपने बयान पर पूर्व विधायक ममता मीणा ने कहा, मैंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खुद को 'महाराज' कहलवाने की सोच का विरोध किया था, इसलिए पीएचक्यू और मुख्यमंत्री स्तर पर दबाव बनाकर कार्रवाई कराई गई। उनका कहना है कि मामला पहले से हाईकोर्ट में विचाराधीन था।

कौन हैं ममता मीणा

ममता मीणा चाचौड़ा इलाके की प्रमुख नेत्री हैं। वे इस विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। जिला पंचायत गुना की पूर्व अध्यक्ष हैं।

विदिशा में 338 साल से हो रही गुप्त पूजा, आज सुबह 5 बजे खुले पट, उमड़ पड़े श्रद्धालु

ये भी पढ़ें
विदिशा के नंदवाना के राधा रानी मंदिर में हुई मंगला आरती

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 10:28 am

Published on:

20 Sept 2026 10:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों टकराईं चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आया गुस्सा, दो वीडियो वायरल

guna jyotiraditya scindia
गुना

गुना में एक ही दिन में पुलिस और परिवार पर हमला, 4 घायल

Guna Police
गुना

Guna News: सुबह 10 बजे जेहरीले कीड़े ने काटा, 6 घंटे तक जूझती रही 11 वर्षीय मासूम, फिर सबको रुला गई

Guna Insect Bite Case
गुना

Guna News: 5 महीने पहले शादी, पत्नी की मुस्कान देखने राजस्थान से निकला अजय, ससुराल से कुछ दूर पहले ही छोड़ गया दुनिया

guna road accident rajasthan man ajay aagri before sasural
गुना

Guna News: बाइक की हेडलाइट के बाद अब टॉर्च की रोशनी में हुआ अंतिम संस्कार

Mukti Dham
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.