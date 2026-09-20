ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों टकराईं चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा

Jyotiraditya Scindia : एमपी के पूर्व आइपीएस रघुवीर सिंह मीणा पर एसटी प्रमाणपत्र मामले में एफआइआर दर्ज की गई है। उनपर केस दर्ज होने के बाद गुना की सियासत गरमा गई है। पूर्व आइपीएस रघुवीर सिंह मीणा के परिजनों ने मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा है। केस दर्ज होने के अगले ही दिन पूर्व चांचौड़ा विधायक ममता मीणा ने इसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके राजनीतिक मतभेदों से जोड़ते हुए दबाव में हुई कार्रवाई बताया। उन्होंने सिंधिया की खिलाफत की भी बात कही। दरअसल चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा की ज्योतिरादित्य सिंधिया से पुरानी अदावत है। हाल ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर एक कमेंट किया जिसे इस विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।