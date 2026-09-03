गुना में एक ही दिन में पुलिस और परिवार पर हमला, 4 घायल

बताया जा रहा है कि, झागर चौकी प्रभारी एसआई अनिल कदम एक अन्य आरक्षक के साथ चौकी के वाहन से पेट्रोलिंग करते हुए कनेरा चक से बीलाखेड़ी की तरफ जा रहे थे। तभी शाम करीब 5 बजे कनेरा चक गांव में एक मकान की छत पर बैठकर शराब पी रहे बदमाशों को लगा कि, पुलिस उन्हें पकड़ने आ रही है। इसी संदेह में उन्होंने छत से ही पुलिस वाहन और फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही पुलिस टीम अपने वाहन को तेजी से भगाते हुए बीलाखेड़ी की तरफ निकल गई। इस दौरान पुलिस जीप के टायर, शीशे और छत में एक गोली लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की बदनामी की वजह से धरनावदा थाना प्रभारी रोहिल शर्मा घटना में सिर्फ पारदियों में आपस में गोलियां चलने की बात कह रहे हैं, साथ ही पुलिस टीम के वाहन पर फायरिंग की घटना से इंकार कर रहे हैं।