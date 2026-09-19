विदिशा में 338 साल से हो रही गुप्त पूजा, आज सुबह 5 बजे खुले पट, उमड़ पड़े श्रद्धालु

Radha Rani Mandir Vidisha : एमपी के विदिशा के नंदवाना की संकरी कुंज गलियां शनिवार सुबह राधे राधे के स्वर से गूंज उठीं। यहां स्थित राधा रानी मंदिर राधावल्लभीय हवेली में वृंदावनलाल की जय का घोष गूंजा। मंदिर में मंगला आरती हुई। इसमें शामिल होने सुबह 5 बजे ही श्रद्धालु उमड़ पड़े। करीब 15 मिनट की पूजा अर्चना आरती के बाद कपाट बंद कर दिए गए। अब 12 बजे से मंदिर के पट खोलकर आम श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। विदिशा के इस मंदिर में राधाष्टमी पर ही कपाट खोले जाते हैं। शेष दिनों में गुप्त पूजा सेवा की जाती है। राधा रानी मंदिर में 338 साल से यह परंपरा निभाई जा रही है। दर्शन के लिए दूर दूर से आए भक्त मंदिर के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं।