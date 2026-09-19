19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदिशा

विदिशा में 338 साल से हो रही गुप्त पूजा, आज सुबह 5 बजे खुले पट, उमड़ पड़े श्रद्धालु

Mangala Aarti At Radha Rani Mandir Vidisha : मुगलों से बचाकर वृंदावन से विदिशा लाई गईं थीं 'राधारानी', राधाष्टमी पर आज होगी पूजा, साल में सिर्फ एक दिन खुलते हैं पट
3 min read
Google source verification

विदिशा

image

deepak deewan

Sep 19, 2026

विदिशा के नंदवाना के राधा रानी मंदिर में हुई मंगला आरती

विदिशा के नंदवाना के राधा रानी मंदिर में हुई मंगला आरती- image credit patrika enhanced AI Grok

Radha Rani Mandir Vidisha : एमपी के विदिशा के नंदवाना की संकरी कुंज गलियां शनिवार सुबह राधे राधे के स्वर से गूंज उठीं। यहां स्थित राधा रानी मंदिर राधावल्लभीय हवेली में वृंदावनलाल की जय का घोष गूंजा। मंदिर में मंगला आरती हुई। इसमें शामिल होने सुबह 5 बजे ही श्रद्धालु उमड़ पड़े। करीब 15 मिनट की पूजा अर्चना आरती के बाद कपाट बंद कर दिए गए। अब 12 बजे से मंदिर के पट खोलकर आम श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। विदिशा के इस मंदिर में राधाष्टमी पर ही कपाट खोले जाते हैं। शेष दिनों में गुप्त पूजा सेवा की जाती है। राधा रानी मंदिर में 338 साल से यह परंपरा निभाई जा रही है। दर्शन के लिए दूर दूर से आए भक्त मंदिर के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं।

राधा रानी मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि करीब 338 साल पुरानी उस लोकगाथा को अपने भीतर समेटे हुए है। लोकगाथा है कि मुगल आक्रमण के दौर में राधाजी की निधियों को बचाने के लिए भक्तों ने उन्हें वृंदावन से विदिशा तक सुरक्षित पहुंचाया था। कहते हैं कि आक्रमणकारियों से बचाने के लिए, राधाजी की मूर्ति सहित अन्य निधियों (सप्त सखी मंडल) को लेकर स्वामी परिवार के सदस्य वृंदावन से विदिशा पहुंचे थे।

पुजारी मनमोहन शर्मा के अनुसार करीब 338 वर्ष पहले स्वामी परिवार के सदस्य राधाजी की निधियों को लेकर विदिशा आए। उस समय उन्होंने विदिशा किले के बाहर निर्जन स्थान पर एक झोपड़ी बनाकर इन निधियों को स्थापित किया। मुगल आक्रमण के भय के कारण यहां सार्वजनिक रूप से पूजा-अर्चना तक नहीं की जाती थी। वर्ष में केवल एक दिन राधा अष्टमी पर आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के पट खोले जाते थे, जबकि शेष वर्ष परिवार की ओर से गुप्त रूप से पूजा की जाती थी। समय बदला, हालात बदले, लेकिन सालों पुरानी यह परंपरा आज भी कायम है।

मंदिर में विराजित राधारानी की निधियों को उसी परंपरा और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। यही वजह है कि नंदवाना की गलियां साल में एक बार राधा अष्टमी पर आस्था के सैलाब की साक्षी बनती हैं। विदिशा ही नहीं, प्रदेश और देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां राधारानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

एक साल बाद आज फिर खुले पट…

राधा अष्टमी के अवसर पर 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके साथ ही राधारानी के दर्शन का सिलसिला शुरू होगा, जो पूरी रात चलेगा। मंदिर और नंदवाना की ओर आने वाले मार्गों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। संकरी गलियों में श्रद्धालुओं की भीड़ और राधारानी के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आएगा।

सुबह 5 बजे हुई मंगला आरती

विदिशा के इतिहासकार, लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार गोविंद सक्सेना ने बताया कि मंगला आरती के लिए सुबह 5 बजे मंदिर के पट खोले गए। सालभर से इसका इंतजार कर रहे राधा रानी के भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच गए। अब दोपहर को आम भक्तों के दर्शन के लिए पट खोले जाएंगे।

पुजारी मनमोहन शर्मा के अनुसार शनिवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक तिलक दर्शन व महोत्सव आरती दर्शन होंगे। दोपहर 2 बजे महिला मंडल की ओर से बधाई गायन होगा। शाम साढ़े 4 बजे दर्शन, शाम 5 बजे भोग दर्शन व मटकी छेदन, शाम 6 बजे संध्या आरती दर्शन होंगे। रात 7 बजे पालना दर्शन और हवेली संगीत में बधाई का आयोजन होगा। इसके बाद पूरी रात जागरण और दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा।

रात 11 बजे तक होंगे कार्यक्रम

अगले दिन 20 सितंबर सुबह 5 बजे मंगला आरती दर्शन होंगे। शाम साढ़े 5 बजे दर्शन और रात 11 बजे शयन आरती दर्शन के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट अगले राधा अष्टमी तक बंद कर दिए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2026 07:59 am

Published on:

19 Sept 2026 07:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / विदिशा में 338 साल से हो रही गुप्त पूजा, आज सुबह 5 बजे खुले पट, उमड़ पड़े श्रद्धालु

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: बेटों की नौकरी थी, 66 की उम्र में मसालों के कारोबार से बदली जिंदगी, 4 गुना बढ़ी आमदनी

फोटो में मसाला कारोबारी मनोज कुमार जैन (Photo Source - Patrika)
विदिशा

31 अगस्त को रिलीव हुए आइएएस अनिल डामोर, 8 दिन बाद विदिशा आकर ही तोड़ दिया दम

आइएएस अनिल डामोर
विदिशा

एमपी के आईएएस अनिल डामोर का निधन, नया दायित्व संभालते ही आया हार्ट अटैक

आइएएस अनि​ल कुमार डामोर
विदिशा

पति के निधन के बाद टूटी नहीं ‘श्रद्धा’, बेटी की खातिर मुश्किलों से लड़ी, अब नटेरन में कारोबार खड़ा कर हर महीने कमा रहीं 20 हजार

shraddha raj success story computer center self reliant woman
विदिशा

सुपारी के टुकड़े ने रोकी 8 माह की चाहत की सांसें, विदिशा के डॉक्टरों ने कमाल दिखाते बचा ली जिंदगी

विदिशा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने चाहत को नया जीवन दिया - image credit- vidisha patrika
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.