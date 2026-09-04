पति के निधन के बाद टूटी नहीं ‘श्रद्धा’, बेटी की खातिर मुश्किलों से लड़ी, अब नटेरन में कारोबार खड़ा कर हर महीने कमा रहीं 20 हजार

कभी परिवार के भरण-पोषण के लिए संघर्ष करने वाली श्रद्धा आज अपने स्वरोजगार के माध्यम से प्रतिमाह करीब 15 से 20 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। इससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण स्वयं कर रही हैं और आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी बन रही हैं। उन्हें देखकर कई महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू करने की योजना बनाई है। उनका कहना है कि हालात चाहे कितने ही विपरीत क्यों न हो कभी हौसला नहीं हारना चाहिए और हमेश प्रयासरत रहना चाहिए।