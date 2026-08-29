‘पूरी बिल्डिंग बह गई’, ईशा फाउंडेशन के 77 लोगों में थी विदिशा की स्वाति बागरेचा

स्वाती के भाई डा. प्रशांत बागरेचा ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो से संपर्क कर नेपाल सरकार और भारत सरकार के विदेश विभाग के माध्यम से स्वाती का जल्द पता लगाने की मांग की है। परिवार का कहना है कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर स्वाति की तलाश में तेजी लाई जा सकती है। परिवार की ओर से कनाडा में भी भारतीय दूतावास से संपर्क किया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर विदिशा विधायक मुकेश टंडन भी बागरेचा परिवार से मिलने पहुंचे।