28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदिशा

Vidisha News: ‘अम्मा, तुम अकेली नहीं हो…’, निसंतान थी रमको बाई, मुंहबोले बेटे ने निभाया हर फर्ज, नम आंखों से दी विदाई

Mother-Son Emotional Story: पति के दुनिया छोड़ जाने के बाद मुंहबोले बेटे ने रमको बाई जैन (Rambko Bai) को दिया मां का औदा। अंतिम समय तक निभाया बेटे का हर फर्ज। ग्रामीणों की भी नम हुई आंखें।
2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Akash Dewani

Aug 28, 2026

rambko bai emotional story

Rambko Bai Emotional Story: निसंतान महिला को मां मानकर हेमराज ने अंतिम समय तक निभाया बेटे का फर्ज (फोटो सोर्स- Patrika)

Rambko Bai Emotional Story: कई रिश्ते ऐसे भी होते है अपनत्व, संवेदना और जिम्मेदारी से बनते है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम बगरोदा में ऐसी ही इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। 85 वर्षीय रमको बाई जैन के निधन के बाद रघुवंशी परिवार ने न केवल उनका अंतिम संस्कार किया, बल्कि वर्षों से निभाते आ रहे पारिवारिक रिश्ते को आखिरी सांस तक पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया रमको बाई निसंतान थीं।

सात साल पहले दुनिया छोड़ गए थे पति

उनके पति राजमल जैन का 4 अप्रेल 2019 को आकस्मिक निधन हो गया था। उस समय भी उनके अंतिम संस्कार सहित सामाजिक दायित्वों की जिम्मेदारी हेमराज रघुवंशी और उनके परिवार ने निभाई थी। पति के निधन के बाद रमको अकेली रह गई, लेकिन रघुवंशी परिवार ने उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। भोजन-पानी से लेकर उनकी जरूरतों तक का ध्यान परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता रहा।

सालों की सेवा ने रिश्ते को बनाया मजबूत

रमको बाई की देखभाल किसी एक दिन या अंतिम समय की संवेदना नहीं थी। पति के खोने के बाद से लगातार रघुवंशी परिवार उनके सुख-दुख में साथ रहा। उनकी दैनिक जरूरतों का ध्यान रखने से लेकर अंतिम समय तक साथ खड़े रहना इस रिश्ते की गहराई को बताता है। हेमराज कहते हैं कि उन्होंने रमको बाई की सेवा किसी उपकार के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य के प्रति जिम्मेदारी समझकर की। उनके अनुसार, मानवता और समाजसेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।

बचपन से था मां जैसा रिश्ता

हेमराज बताते हैं कि बचपन से ही रमको बाई का उनके परिवार से गहरा जुड़ाव था। वे उनकी गोद में खेलकर बड़े हुए। इसलिए उनके लिए वो महज गांव की बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि मां जैसी थीं। यही अपनापन वर्षों के साथ और गहरा होता गया। गुरुवार को रमको बाई के इस दुनिया से चले जाने की खबर मिलते ही परिवार उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। हेमराज के छोटे भाई संजीव रघुवंशी ने बेटे की तरह नम आंखों से और पूरी रस्मों के साथ उन्हें विदाई दी। परिवार ने उनके आगे के सामाजिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी निभाने का संकल्प लिया है।

बेटे के अपनत्व ने बदली सोच

बगरोदा की यह घटना इसलिए भी खास है क्योंकि यह उस दौर में सामने आई है, जब कई बार अपने माने जाने वाले रिश्ते भी दूर हो जाते है। ऐसे समय में एक निसंतान बुजुर्ग महिला को वर्षों तक परिवार की तरह अपनाना और उनके चले जाने के बाद संतान की तरह अंतिम संस्कार करना समाज को यह संदेश देता है कि रिश्तों को निभाने के लिए दिल में अपनापन और और इंसानियत होना जरूरी है।

Guna News: ‘अब कौन राखी बांधेगी…’, हाथ में राखी और मन में खुशी लेकर निकली दीदी, अब कभी नहीं लौटेगी

ये भी पढ़ें
rakshabandhan sister accident brother waiting home

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2026 12:26 pm

Published on:

28 Aug 2026 12:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / Vidisha News: ‘अम्मा, तुम अकेली नहीं हो…’, निसंतान थी रमको बाई, मुंहबोले बेटे ने निभाया हर फर्ज, नम आंखों से दी विदाई

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vidisha News: बीजेपी विधायक सड़क हादसे में घायल, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में गड्ढे में गिरी कार

bjp mla umakant sharma car accident
विदिशा

5500 करोड़ के विदिशा-कोटा एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, तीन घंटे का सफर होगा कम

vidisha-kota expressway construction 5500 crore budget
विदिशा

एमपी में 1 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था, मरीजों का होगा ऑनलाइन डेटा

Government hospitals: मरीजों का होगा ऑनलाइन डेटा (Photo Source: AI Image)
विदिशा

Vidisha News: पत्नी शिवजी की पूजा में रहती थी व्यस्त, पति ने शिवलिंग को किया क्षतिग्रस्त

vidisha husband damaged shivling cctv video viral
विदिशा

Vidisha News: एक ही रात में दो सगी बहनों का उजड़ा सुहाग, ट्रक ने छीना मंगलसूत्र, छोटे बच्चों को रोता छोड़ गए दो साडू भाई

two sisters lost husbands vidisha bike accident
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.