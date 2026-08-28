Vidisha News: ‘अम्मा, तुम अकेली नहीं हो…’, निसंतान थी रमको बाई, मुंहबोले बेटे ने निभाया हर फर्ज, नम आंखों से दी विदाई

हेमराज बताते हैं कि बचपन से ही रमको बाई का उनके परिवार से गहरा जुड़ाव था। वे उनकी गोद में खेलकर बड़े हुए। इसलिए उनके लिए वो महज गांव की बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि मां जैसी थीं। यही अपनापन वर्षों के साथ और गहरा होता गया। गुरुवार को रमको बाई के इस दुनिया से चले जाने की खबर मिलते ही परिवार उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। हेमराज के छोटे भाई संजीव रघुवंशी ने बेटे की तरह नम आंखों से और पूरी रस्मों के साथ उन्हें विदाई दी। परिवार ने उनके आगे के सामाजिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी निभाने का संकल्प लिया है।