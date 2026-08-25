5500 करोड़ के विदिशा-कोटा एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, तीन घंटे का सफर होगा कम

Vidisha-Kota Expressway: 5500 करोड़ के विदिशा-कोटा एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी (फोटो सोर्स- Magnific)
Vidisha-Kota Expressway Construction: मध्य प्रदेश के विदिशा से राजस्थान के कोटा के बीच आवागमन को आसान बनाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। कोटा से विदिशा के बीच नया एक्सप्रेस-वे बनाने को हरी झंडी मिल गई है। एनएचएआइ की ओर से इसका डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे कोटा से शुरू होकर झालावाड़, अकलेरा, मकसूदनगढ़ और बैरसिया होते हुए विदिशा पहुंचेगा। करीब 275 किमी लंबे इस मार्ग के निर्माण पर लगभग 5500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
वर्तमान में विदिशा-कोटा एक्सप्रेस-वे की सड़क मार्ग से दूरी करीब 349 किमी है। मौजूदा मार्ग से सफर पूरा करने में 7 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। एक्सप्रेस-वे बनने के बाद दूरी घटकर 275 किलोमीटर रह जाएगी। यानी दोनों शहरों के बीच करीब 75 किलोमीटर की दूरी कम होगी। वहीं यात्रा का समय भी लगभग तीन घंटे कम होने की उम्मीद है। एक्सप्रेस-वे बनने के बाद अधिकतम साढ़े चार घंटे में विदिशा से कोटा का सफर पूरा किया जा सकेगा।
वर्ष की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शहर आगमन पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से कोटा एक्सप्रेस-वे की मांग की थी। नितिन गडकरी ने आश्वासन भी दिया था, जो अब अमल शुरू हो गया है। विविशा विधायक मुकेश टंडन के अनुसार उन्हें स्वीकृति मिलने और डीपीआर को लेकर कार्य शुरू करने की सूचना मिली है। एक्सप्रेस-वे विदिशा के लिए कई मायनों में लाभकारी होगा।
बता दें कि नया एक्सप्रेस-वे बनने से केवल यात्रा का समय ही कम नहीं होगा, बल्कि विदिशा और आसपास के क्षेत्रों से राजस्थान की ओर होने वाले व्यापारिक आवागमन को भी गति मिलने की उम्मीद है। कोटा शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे में सीधी और तेज कनेक्टिविटी का लाभ व्यापारियों के साथ विद्यार्थियों को विशेष रूप से मिलेगा।
20 करोड़ रुपए प्रति किमी का अनुमान
प्रस्तावित परियोजना की लागत करीब 20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आने का अनुमान है। करीब 275 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे पर करीब 5500 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। यह मार्ग बनने के बाद विदिशा सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को राजस्थान के कोटा और झालावाड़ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए तेज और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी।
प्रस्तावित लंबाई: करीब 275 किमी
वर्तमान दूरीः करीब 349 किमी
दूरी में कमीः लगभग 75 किमी
मौजूदा यात्रा समयः 7 घंटे 40 मिनट
के बादः एक्सप्रेस-वे अधिकतम साढ़े 4 घंटे
अनुमानित लागतः करीब 5500 करोड़ रुपए
अनुमानित लागत प्रति किमीः करीब 20 करोड़ रुपए
प्रस्तावित रूटः कोटा-झालावाड़, अकलेरा-मकसूदनगढ़-बैरसिया-विदिशा
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