5500 करोड़ के विदिशा-कोटा एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, तीन घंटे का सफर होगा कम

Vidisha-Kota Expressway Construction: मध्य प्रदेश के विदिशा से राजस्थान के कोटा के बीच आवागमन को आसान बनाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। कोटा से विदिशा के बीच नया एक्सप्रेस-वे बनाने को हरी झंडी मिल गई है। एनएचएआइ की ओर से इसका डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे कोटा से शुरू होकर झालावाड़, अकलेरा, मकसूदनगढ़ और बैरसिया होते हुए विदिशा पहुंचेगा। करीब 275 किमी लंबे इस मार्ग के निर्माण पर लगभग 5500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।