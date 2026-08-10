ट्रैकिंग के लिए गया इंदौर का युवक तीन दिन से गायब, सिर्फ मंगेतर को बताया था प्लान

Indore Youth Missing in Bengaluru- इंदौर से बेंगलुरू गए एक युवक के लापता होने की खबर से एक बार फिर सनसनी फैल गई है। यह युवक बेंगलुरू के बाहरी इलाके नेलामंगला स्थित शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रैकिंग पर गया था। युवक की पहचान अद्वैत उपाध्याय के रूप में हुई है। अद्वैत को ढूंढने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। उसका परिवार किसी अनहोनी से डरा हुआ है। इधर, सोमवार शाम का अपडेट यह है कि उसके जाने का प्लान भोपाल की रहने वाली मंगेतर को ही मालूम था। इसी सिलसिले में बेंगलुरू पुलिस भोपाल भी आ सकती है।