Nepal Flood : “मम्मी जरूर वापस आएंगी” लापता स्वाती बागरेचा की 13 साल की बेटी कर रहीं इंतजार

Nepal Flood Tragedy : नेपाल त्रासदी में लापता हुईं स्वाती बागरेचा का विदिशावासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी सलामती के लिए दुआ भी की जा रही है। विदिशा के सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. केसी बागरेचा की छोटी बेटी स्वाती, पेशे से इंजीनियर हैं और शादी के बाद कनाडा में बस गई थीं। वे ईशा फाउंंडेशन के 77 सदस्यीय समूह के साथ तीर्थयात्रा के लिए निकली थीं। भारत आते ही स्वाती बागरेचा ने अपनी बेटी को विदिशा में परिजनों के पास छोड़ा और इसके बाद यात्रा के लिए रवाना हो गईं। 5 दिन से मां से कोई संपर्क नहीं होने से बेटी परेशान जरूर है पर उसे पूरी उम्मीद है कि वे जल्द वापस लौटेंगी।