एमपी के आईएएस अनिल डामोर का निधन, नया दायित्व संभालने से पहले आया हार्ट अटैक

Anil Kumar Damor : एमपी के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार डामोर का निधन हो गया है। उन्होंने विदिशा में अंतिम सांस ली। अनिल कुमार डामोर विदिशा अपर कलेक्टर थे लेकिन हाल में उनका तबादला भोपाल कर दिया गया था। आइएएस अनिल कुमार डामोर की मंगलवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आइएएस अनिल कुमार डामोर की मौत की प्रारंभिक वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहला​द पटेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।