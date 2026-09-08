31 अगस्त को रिलीव हुए आइएएस अनिल डामोर, 8 दिन बाद विदिशा आकर ही तोड़ दिया दम

IAS Anil Kumar Damor : मध्यप्रदेश के एक आइएएस का असामयिक निधन हो गया। विदिशा के एडीएम रहे अनिल कुमार डामोर ने मंगलवार सुबह अंतिम सांसें लीं। वे अचानक अपने घर के बाथरूम में गिर पड़े थे। आइएएस अनिल कुमार डामोर को अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खास बात यह है कि आइएएस अनिल कुमार डामोर 31 अगस्त को ही विदिशा से रिलीव हुए थे। भोपाल तबादला हो जाने से वे यहां अपना सामान लेने आए थे। आइएएस अनिल डामोर ने 8 दिन बाद विदिशा आकर ही दम तोड़ दिया। उनके निधन से प्रशासनिक गलियारों में शोक व्याप्त हो गया है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनके निधन पर दुख जताया है। मंत्री लखन पटेल ने भी आइएएस अनिल डामोर के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया।