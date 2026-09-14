14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदिशा

Success Story: बेटों की नौकरी थी, 66 की उम्र में मसालों के कारोबार से बदली जिंदगी, 4 गुना बढ़ी आमदनी

Success Story: 66 वर्षीय मनोज कुमार जैन ने छोटे मसाला कारोबार को आधुनिक मशीनों से बढ़ाया, जिससे उनकी आमदनी चार गुना हो गई। अब वे चार युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं।
2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Astha Awasthi

Sep 14, 2026

फोटो में मसाला कारोबारी मनोज कुमार जैन (Photo Source - Patrika)

फोटो में मसाला कारोबारी मनोज कुमार जैन (Photo Source - Patrika)

Success Story: उम्र के जिस पड़ाव में अधिकांश लोग कारोबार बढ़ाने के बजाय आराम की जिंदगी की ओर बढ़ते हैं, इस आयु में शहर के मनोज कुमार जैन ने जोखिम उठाकर अपने छोटे से मसाला कारोबार को नई ऊंचाई देने की ठानी। हुनर पहले से था, लेकिन संसाधन सीमित थे। छोटी मशीनों से मसाले तैयार होते थे और बाजार भी सीमित था। मनोज ने हौसले से उड़ान भरी। अब न केवल उनकी आमदनी चार हो गुना हो गई है। बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे है।

छोटे से कारोबार को बढ़ाकर दूसरों को भी रोजगार देने की योजना बनाने वाले मनोज बताते हैं कि उनके दो बेटे हैं और दोनों बाहर अच्छी जॉब में हैं। उन्हें उनके कारोबार से जो मिलता था, पर्याप्त था, लेकिन करीब एक वर्ष पहले उन्होंने सोचा कि क्यों न इस कारोबार को थोड़ा और बढ़ाया जाए। इससे आमदनी भी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात दूसरों को रोजगार भी मिलेगा। योजना के अनुरूप उन्होंने मसाला तैयार करने के साथ ही पैकिंग के लिए भी नई व आधुनिक मशीनें लगाई और अपने उत्पाद को ब्रांड के रूप में बाजार में उतार दिया। आज उनका कारोबार न केवल उनकी आमदनी का जरिया है, बल्कि चार युवाओं को रोजगार भी दे रहा है।

चार गुना हुई आमदनी

मसाला प्रसंस्करण इकाई कभी बेहद छोटे स्तर पर चलती थी। मनोज के पास मसाला बनाने का अनुभव था, लेकिन आधुनिक मशीनरी व पैकेजिंग के लिए पूंजी नहीं थी। उन्होंने उद्यानिकी विभाग की एक योजना की मदद ली और नई मशीनें लगाई। मसाला तैयार करने के साथ ही पैकिंग भी शुरू कर दी। पहले उनकी बचत जहां 8 से 10 हजार आठ महीने में दूसरे कर्मियों को रुपए प्रतिमाह थी। वहीं, महज वेतन देने और खर्च निकालने के बाद भी 35 से 40 हजार रुपए की बचत हो रही है।

हौसला हो तो रास्ते बन जाते हैं...

मनोज कहते हैं कि लंबे समय तक उन्होंने मसाला का व्यवसाय किया, लेकिन छोटे कारोबार में ही सीमित रह गया। पिछले वर्ष कारोबार बढ़ाने की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि 66 वर्ष की उम्र में उनका अनुभव काम आया। उन्हें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि वह दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। मसाला तैयार करने से लेकर पैकिंग और मार्केटिंग तक में वह खुद शामिल होते हैं। साथ के कर्मचारी उनकी मदद के लिए हैं। उनका कहना है कि हौसला हो तो रास्ते बन ही जाते हैं।

Bhopal news: फेमस होटलों के किचन में सड़ा खाना ! मशरूम से लेकर 50 किलों सड़े आलू, एक्सपायरी ब्रेड मिले

ये भी पढ़ें
होटल में मिला सड़ा हुआ मशरूम और आलू (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 02:45 pm

Published on:

14 Sept 2026 02:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / Success Story: बेटों की नौकरी थी, 66 की उम्र में मसालों के कारोबार से बदली जिंदगी, 4 गुना बढ़ी आमदनी

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम में BJP का बोर्ड बनना तय, इन 7 वार्डों का चुनाव परिणाम अटका

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

31 अगस्त को रिलीव हुए आइएएस अनिल डामोर, 8 दिन बाद विदिशा आकर ही तोड़ दिया दम

आइएएस अनिल डामोर
विदिशा

एमपी के आईएएस अनिल डामोर का निधन, नया दायित्व संभालते ही आया हार्ट अटैक

आइएएस अनि​ल कुमार डामोर
विदिशा

पति के निधन के बाद टूटी नहीं ‘श्रद्धा’, बेटी की खातिर मुश्किलों से लड़ी, अब नटेरन में कारोबार खड़ा कर हर महीने कमा रहीं 20 हजार

shraddha raj success story computer center self reliant woman
विदिशा

सुपारी के टुकड़े ने रोकी 8 माह की चाहत की सांसें, विदिशा के डॉक्टरों ने कमाल दिखाते बचा ली जिंदगी

विदिशा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने चाहत को नया जीवन दिया - image credit- vidisha patrika
विदिशा

Nepal Flood : “मम्मी जरूर वापस आएंगी” लापता स्वाती बागरेचा की 13 साल की बेटी कर रहीं इंतजार

dna testing to be used to trace swati bagrecha missing in nepal
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.