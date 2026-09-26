‘पुलिया नहीं, पुल बनाओ’, गुना में पुलिया का भूमिपूजन करने पहुंचे भाजपा नेता बिना पूजा किए लौटे

विरोध करते हुए नाले में उतरती महिलाएं (फोटो सोर्स: Patrika)
Guna News : मध्य प्रदेश के गुना शहर के वार्ड- 7 में ईदगाह वाड़ी और बंगला मोहल्ले को जोड़ने वाली पुलिया का भूमिपूजन करने पहुंचे भाजपा नेताओं और नगर पालिका अध्यक्ष को रहवासियों ने बगैर भूमिपूजन किए ही वापस लौटा दिया। रहवासियों का कहना है कि, जहां पुलिया नहीं बल्कि पुल बनवाया जाए, तभी भूमिपूजन होगा। करीब आधा घंटे तक बनी हाई वोल्टेज ड्रामे की स्थिति के बीच रहवासियों के विरोध की वजह से भाजपा नेताओं और नपाध्यक्ष को वापस लौटना पड़ा।
खबर अपडेट हो रही है…
बड़ी खबरेंView All
गुना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग