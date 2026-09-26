26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुना

भूमि विवाद सुलझाने का गुना मॉडल देशभर में छाया, ‘मोबाइल कोर्ट’ को मिला नेशनल अवार्ड

Mobile Court : भूमि विवादों के त्वरित निराकरण की पहल को 109वें SKOCH Summit में ‘Foundation of Inclusive Growth’ श्रेणी में सम्मान। एसडीएम अमित सोनी और तहसीलदार देवदत्त गोलियां ने लिया SKOCH Award।
2 min read
Google source verification

गुना

image

Mohammad Faiz Mubarak

Sep 26, 2026

Mobile Court

गुना कलेक्टर के 'मोबाइल कोर्ट' को राष्ट्रीय सम्मान (फोटो सोर्स: Patrika)

Guna News :मध्य प्रदेश के गुना जिला प्रशासन का एक खास मॉडल देशभर में छाया हुआ है। राजस्व विभाग के नवाचार 'मोबाइल कोर्ट' को नई दिल्ली में आयोजित 109वें SKOCH Summit 2026 में ‘Foundation of Inclusive Growth’ केटेगिरी में SKOCH Award से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को मिल है, जिसे उनकी ओर से एसडीएम अमित सोनी के साथ तहसीलदार देवदत्त गोलिया ने नई दिल्ली में शनिवार को लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर मिला ये सम्मान जिला प्रशासन गुना की नवाचार आधारित एवं नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आमजन के द्वार पहुंचकर भूमि विवादों का निराकरण

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के मार्गदर्शन में चलने वाली 'मोबाइल कोर्ट' पहल का उद्देश्य प्रशासन को आमजन के द्वार तक पहुंचाकर भूमि संबंधी मामलों एवं विवादों का मौके पर ही त्वरित निराकरण करना है। इस पहल के जरिए अब तक लगभग 424 से ज़्यादा मामलों में निराकरण किया जा चुका है। लंबे समय से लंबित विवादों को पक्षकारों की आपसी सहमति से सुलझाने की दिशा में भी पहल के माध्यम से प्रभावी प्रयास किए गए हैं।

समयबद्ध निराकरण से आमजन को मिली सुविधा

'मोबाइल कोर्ट' के जरिए राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण किया जाता है। इससे आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालय आने की आवश्यकता कम हुई है और प्रशासनिक सेवाएं अधिक सुगम एवं सुलभ बनी हैं। समयबद्ध निराकरण से भूमि संबंधी विवादों में कमी लाने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता मिली है।

नवाचार आधारित सुशासन को राष्ट्रीय पहचान

SKOCH Award से सम्मानित होना जिला प्रशासन गुना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सम्मान नागरिकों तक प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, नवाचार के माध्यम से समस्याओं के समाधान तथा नागरिक-केंद्रित सुशासन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान को दर्शाता है। जिला प्रशासन द्वारा जनसेवा को अधिक प्रभावी, सुगम एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में क्या-क्या है खास बातें, देखें डिटेल्स

ये भी पढ़ें
Draft of Bhopal Development Plan-2047

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 03:31 pm

Published on:

26 Sept 2026 03:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / भूमि विवाद सुलझाने का गुना मॉडल देशभर में छाया, ‘मोबाइल कोर्ट’ को मिला नेशनल अवार्ड

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

घटिया खाने का विरोध करने पर छात्र की पिटाई, गुना में भड़के छात्रों ने की प्रिंसिपल हटाने की मांग

Navodaya Vidyalaya Students Protest
गुना

'सिंधिया के कारण दो फाड़ होगी भाजपा...' पूर्व विधायक के आरोप बने सोशल मीडिया पर ट्रेंड

Mamta Meena allegations against Jyotiraditya Scindia
गुना

ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों टकराईं चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा

पूर्व विधायक ममता मीणा का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप - image credit X @MamtaRSMeena
गुना

गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आया गुस्सा, दो वीडियो वायरल

guna jyotiraditya scindia
गुना

गुना में एक ही दिन में पुलिस और परिवार पर हमला, 4 घायल

Guna Police
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.