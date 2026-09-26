भूमि विवाद सुलझाने का गुना मॉडल देशभर में छाया, ‘मोबाइल कोर्ट’ को मिला नेशनल अवार्ड

Guna News :मध्य प्रदेश के गुना जिला प्रशासन का एक खास मॉडल देशभर में छाया हुआ है। राजस्व विभाग के नवाचार 'मोबाइल कोर्ट' को नई दिल्ली में आयोजित 109वें SKOCH Summit 2026 में ‘Foundation of Inclusive Growth’ केटेगिरी में SKOCH Award से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को मिल है, जिसे उनकी ओर से एसडीएम अमित सोनी के साथ तहसीलदार देवदत्त गोलिया ने नई दिल्ली में शनिवार को लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर मिला ये सम्मान जिला प्रशासन गुना की नवाचार आधारित एवं नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।