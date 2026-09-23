घटिया खाने का विरोध करने पर छात्र की पिटाई, गुना में भड़के छात्रों ने की प्रिंसिपल हटाने की मांग

इससे कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के करीब 360 छात्र एक साथ प्रिंसिपल के खिलाफ लामबंद हो गए और खाने का बहिष्कार कर दिया। साथ ही, खुद को हॉस्टल में बंद कर हंगामा शुरु कर दिया। सूचना पर गेट खुलवाने पहुंचे स्कूल शिक्षकों से प्रिंसिपल को हटाने की जिद पर अड़ गए और सामूहिक खुदकुशी कर धमकी देने लगे। इसकी सूचना स्कूल प्रबंधन ने संस्था अध्यक्ष कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को दी गई। सूचना पर शाम 6.30 बजे पहुंचे नायब तहसीलदार नरेंद्र यादव, बजरंगगढ़ थाना प्रभारी कृपाल सिंह परिहार ने किसी तरह से छात्रों को भरोसे में लिया और तब कहीं जाकर रात 8 बजे बच्चों से गेट खुलवाने में सफलता मिली। साथ ही, छात्रों को मनाकर खाना खिलवाया गया।