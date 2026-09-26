श्राद्ध पक्ष में बेतवा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, विदिशा में पितरों को तर्पण

Vidisha News : पितृपक्ष शुरु होते ही शनिवार को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से गुजरने वाली बेतवा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूर-दराज से लोग बेतवा तट पर पहुंचे और विधि-विधान से अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। श्रद्धालुओं ने बेतवा में स्नान कर पूर्वजों की आत्मशांति और सद्गति के लिए प्रार्थना की।