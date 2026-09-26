26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदिशा

श्राद्ध पक्ष में बेतवा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, विदिशा में पितरों को तर्पण

Shradh Paksha : पितृपक्ष में बेतवा के पवित्र घाटों पर तर्पण की विशेष मान्यता होने के कारण सुबह से ही घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं।
2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Sep 26, 2026

Shradh Paksha

बेतवा घाटों पर पितरों को तर्पण (फोटो सोर्स: Patrika)

Vidisha News : पितृपक्ष शुरु होते ही शनिवार को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से गुजरने वाली बेतवा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूर-दराज से लोग बेतवा तट पर पहुंचे और विधि-विधान से अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। श्रद्धालुओं ने बेतवा में स्नान कर पूर्वजों की आत्मशांति और सद्गति के लिए प्रार्थना की।

पितृपक्ष में बेतवा के पवित्र घाटों पर तर्पण की विशेष मान्यता होने के कारण सुबह से ही घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए थे। परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे लोगों ने पुरोहितों के मार्गदर्शन में तिल, जल, कुश और पुष्प अर्पित कर पितरों का स्मरण किया। कई परिवारों ने अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म भी संपन्न कराया।

सुबह से पहुंचने लगे श्रद्धालु

श्राद्ध पक्ष के पहले दिन से ही बेतवा के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह के समय बड़ी संख्या में लोगों ने नदी में स्नान किया और इसके बाद घाट पर बैठकर तर्पण की प्रक्रिया पूरी की। धार्मिक अनुष्ठानों के चलते घाटों पर पूरे दिन श्रद्धा और आस्था का माहौल बना रहा।

पितरों के निमित्त किया अन्न-जल का अर्पण

श्राद्ध कर्म के दौरान श्रद्धालुओं ने पितरों के निमित्त अन्न, जल और तिल अर्पित किए। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक किया गया तर्पण पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। इसी भाव के साथ लोगों ने अपने दिवंगत परिजनों को याद करते हुए उनके नाम से तर्पण किया।

बेतवा तट पर धार्मिक आस्था का संगम

पितृपक्ष के दौरान विदिशा के बेतवा घाटों पर धार्मिक आस्था का अलग ही दृश्य दिखाई देता है। एक ओर घाटों पर चल रहे श्राद्ध और तर्पण के अनुष्ठान तो दूसरी ओर नदी में स्नान करते श्रद्धालु नजर आए। कई परिवारों ने सामूहिक रूप से भी पितरों का स्मरण किया। आने वाले दिनों में पितृपक्ष की तिथियों के साथ घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।

बुरहानपुर में गणेश प्रतिमा पर पथराव का आरोप, हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई FIR

ये भी पढ़ें
Ganesh Idol Stone Pelting

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 03:47 pm

Published on:

26 Sept 2026 03:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / श्राद्ध पक्ष में बेतवा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, विदिशा में पितरों को तर्पण

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विदिशा में फेविक्विक से चिपकी महिला की आंख, ट्यूब खोलते वक्त हादसा

fevikwik enters woman eye
विदिशा

विदिशा में 338 साल से हो रही गुप्त पूजा, आज सुबह 5 बजे खुले पट, उमड़ पड़े श्रद्धालु

विदिशा के नंदवाना के राधा रानी मंदिर में हुई मंगला आरती
विदिशा

Success Story: बेटों की नौकरी थी, 66 की उम्र में मसालों के कारोबार से बदली जिंदगी, 4 गुना बढ़ी आमदनी

फोटो में मसाला कारोबारी मनोज कुमार जैन (Photo Source - Patrika)
विदिशा

31 अगस्त को रिलीव हुए आइएएस अनिल डामोर, 8 दिन बाद विदिशा आकर ही तोड़ दिया दम

आइएएस अनिल डामोर
विदिशा

एमपी के आईएएस अनिल डामोर का निधन, नया दायित्व संभालते ही आया हार्ट अटैक

आइएएस अनि​ल कुमार डामोर
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.