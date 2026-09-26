वकीलों की आड़ में एमपी हाईकोर्ट में घूम रहे संदिग्ध, शुरु हुआ धरपकड़ अभियान

बार एसोसिएशन के अनुसार, अभियान का उद्देश्य अदालत परिसर में सिर्फ अधिकृत अधिवक्ताओं, विधि छात्रों और संबंधित लोगों की मौजूदगी सुनिश्चित करना है। साथ ही, ऐसे लोगों पर नजर रखना है, जो वकील बनकर अदालत आने वाले लोगों को किसी तरह का झांसा दे सकते हैं। पदाधिकारियों ने ये भी कहा कि, अदालत परिसर की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पहचान की जांच का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। संदिग्ध गतिविधि मिलने पर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ के साथ जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए पुलिस को भी सूचना दी जाएगी।