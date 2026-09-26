बरगी बांध के 13 गेट खुले, नर्मदा में बढ़ाई गई जल निकासी; घाटों पर 12-14 फीट बढ़ सकता है जलस्तर

Jabalpur News : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित बरगी बांध के जलग्रहण इलाके में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ती जा रही है। रानी अवंति बाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध की सुरक्षा और जल स्तर को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने जल निकासी बढ़ा दी है। अब बरगी बांध के 21 में से 13 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 3 हजार 752 क्यूमेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है।