‘आपका मनचाही जगह तबादला करा दूंगा’, शुजालपुर में सरकारी कर्मचारियों से साइबर ठगी का अजब मामला

जांच में सामने आया कि आरोपी ने सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारियों का इस्तेमाल अपने ठगी के नेटवर्क के लिए किया। पोलायकलां चौकी प्रभारी दीपक धु्रर्वे ने बताया कि आरोपी सरकारी दर्पण पोर्टल से ग्राम पंचायत सचिवों के मोबाइल नंबर हासिल करता था। इसके बाद वह सचिवों से गांव में पदस्थ स्वास्थ्यकर्मियों और एएनएम की जानकारी तथा मोबाइल नंबर जुटाकर सीधे उन्हें फोन करता था। खुद को स्वास्थ्य विभाग अथवा एनएचएम का वरिष्ठ अधिकारी बताकर तबादला कराने का भरोसा देता और रुपए की मांग करता था। वह पहले संभावित शिकार की जानकारी जुटाता था और फिर उसी कर्मचारी को ऐसी जानकारी बताकर विश्वास में लेता था, जिससे कर्मचारी को लगता था कि फोन वास्तव में विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने किया है।