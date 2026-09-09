दमोह में शराब के नशे का कारोबार, हर साल 3 अरब 11 करोड़ की खपत

सागर जिले के बंडा में 29 लोगों की मौत के मौत मामले ने मिलावट के इस खेल को उजागर कर किया है। बता दें कि जिले में 58 शराब दुकानें संचालित हो रही हैं। यह दुकानें जिले की तीन सर्किल में बंटी हुई हैं। इस साल 3,11, 6845631 रुपए यानी 311 करोड़ का ठेका हुआ है। सर्किल ए, बी और हटा में कुल 58 दुकाने हैं। इन दुकानों से इतनी मात्रा में काउंटर से शराब बिक्री संभव नहीं है। यही वजह है कि कई दुकानों से अवैध शराब गांव-गांव बिकवाई जा रही है। शराब को ठिकाने वाले एजेंट बड़ी आसानी से माल खपाने में लगे हैं। इधर, पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो जब तक कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आती तब तक पुलिस भी अवैध शराब बेचने वालों को नहीं पकड़ती।