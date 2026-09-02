Damoh News: ‘बर्थडे पार्टी न मिलने से बिगड़ी तबियत’, दोस्त को भेज दिया 41000 रुपए का लीगल नोटिस

दरअसल, विवेकानंद नगर निवासी विशाल सिंह राजपूत (32) और दमोह सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोविंद तिवारी के बीच गहरी दोस्ती है। 10 अगस्त को एडवोकेट गोविंद का जन्मदिन था। दोस्त के जन्मदिन को लेकर विशाल उत्साहित थे। इसके बाद 10 तारीख को विशाल और साथियों ने उनका जन्मदिन मनाया, जिस पर गोविंद ने पार्टी देने का वादा किया। दिन बिताते गए लेकिन गोविंद ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वादा पूरा न होने पर शिकायत की गई, तो 19 अगस्त को लिखित इकरारनामे के जरिए 23 अगस्त की शाम 7 से 9 बजे के बीच पार्टी तय हुई।