2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दमोह

Damoh News: ‘बर्थडे पार्टी न मिलने से बिगड़ी तबियत’, दोस्त को भेज दिया 41000 रुपए का लीगल नोटिस

Birthday party legal notice: दमोह में एक दोस्त बर्थडे पार्टी नहीं देने के कारण इस कदर नाराज हो गया कि उसने अपने वकील दोस्त को ही 41000 रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया।
2 min read
Google source verification

दमोह

image

Akash Dewani

Sep 02, 2026

birthday party legal notice 41 thousand rupees

Birthday party legal notice: बर्थडे पार्टी नहीं मिलने के कारण दोस्त को भेजा 41000 रुपए का लीगल नोटिस (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Damoh Birthday party legal notice: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से दोस्ती और कानून के अनूठे मेल का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपने दोस्त को जन्मदिन की पार्टी न देने और फोन न उठाने पर वकील के जरिए बकायदा रजिस्टर्ड लीगल नोटिस भेज दिया है। पीड़ित दोस्त का आरोप है कि पार्टी न मिलने के गम और इंतजार के कारण उसकी तबियत बिगड़ गई, जिसके इलाज में भारी खर्च हुआ। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।

वादे के बाद लिखित इकरारनामा

दरअसल, विवेकानंद नगर निवासी विशाल सिंह राजपूत (32) और दमोह सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोविंद तिवारी के बीच गहरी दोस्ती है। 10 अगस्त को एडवोकेट गोविंद का जन्मदिन था। दोस्त के जन्मदिन को लेकर विशाल उत्साहित थे। इसके बाद 10 तारीख को विशाल और साथियों ने उनका जन्मदिन मनाया, जिस पर गोविंद ने पार्टी देने का वादा किया। दिन बिताते गए लेकिन गोविंद ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वादा पूरा न होने पर शिकायत की गई, तो 19 अगस्त को लिखित इकरारनामे के जरिए 23 अगस्त की शाम 7 से 9 बजे के बीच पार्टी तय हुई।

दिनभर भूखा रहा दोस्त, नहीं उठा फोन

नोटिस के मुताबिक, 23 अगस्त को विशाल पार्टी के इंतजार में दोपहर का खाना छोड़ दिनभर भूखा रहा। तय समय पर शाम 7 और 8 बजे जब फोन लगाया गया, तो गोविंद ने फोन नहीं उठाया और न ही पार्टी में पहुंचे।

मानसिक आघात से बिगड़ी तबियत

दोस्त के इस बर्ताव से आहत विशाल की तबियत बिगड़ गई। रात 10 बजे उसे मजबूरी में महंगे होटल में 1,750 रुपए खर्च कर खाना पड़ा। इसके बाद मानसिक आघात और सीने में दर्द की शिकायत पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से जबलपुर रेफर करने की सलाह दी गई। बाद में निजी डॉक्टर से इलाज कराया गया, जिसमें 39,500 रुपए खर्च हुए।

राशि चुकाने की चेतावनी

विशाल ने एडवोकेट कमल सिंह ठाकुर के माध्यम से 31 अगस्त को लीगल नोटिस भेजा है। इसमें होटल और इलाज का खर्च मिलाकर 41,250 रुपए तथा नोटिस व्यय 2,000 रुपए, कुल 43.250 रुपए 7 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई है। राशि न मिलने पर अदालत में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, जबलपुर में 40 जगह बनेंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

ये भी पढ़ें
Electric Vehicle Charging Station: बनेंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (Photo Source- magnific)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2026 11:20 am

Published on:

02 Sept 2026 11:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / Damoh News: ‘बर्थडे पार्टी न मिलने से बिगड़ी तबियत’, दोस्त को भेज दिया 41000 रुपए का लीगल नोटिस

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘भगवान को भी नहीं छोड़ा’, दमोह के जैन मंदिर में दर्शन कर गुल्लक साफ कर गया चोर, सामने आई तस्वीर

Theft At Damoh Jain temple
दमोह

Sunar River: दमोह की सुनार नदी में खतरा बढ़ा, 9 गांवों में अलर्ट

sitanagar dam damoh
दमोह

रक्षाबंधन पर दमोह में बेटा को देख पिता और फिर मां ने भी दी जान

Rail Hadsa damoh 3 death
दमोह

Damoh News: स्कूलों में शुरू होगा नया पीरियड, पढ़ाई के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस

school students mental health wellness period
दमोह

Damoh News: कीचड़ में धंसते कदमों के साथ स्कूल जाते बच्चे, सड़क नहीं होने से एंबुलेंस का पहुंचना भी मुश्किल

damoh village road problem
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.