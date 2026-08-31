‘भगवान को भी नहीं छोड़ा’, दमोह के जैन मंदिर में दर्शन कर गुल्लक साफ कर गया चोर, सामने आई तस्वीर

पुलिस को मिले फुटेज के अनुसार, शाम करीब 4.30 बजे एक 55 से 60 साल का व्यक्ति क्रीम कलर का सफारी सूट, एक बैग और गमछा टांगे हुए मंदिर में प्रवेश करता है। उसने आम भक्त की तरह चप्पल मंदिर के बाहर उतारी और सीधे प्रथम तल पर स्थित भगवान की वेदियों के पास पहुंचा। यहां पहले उसने पूजा की। इसके बाद मुख्य तिजोरी गुल्लक के ऊपर रखे एक छोटे डिब्बानुमा गुल्लक का ताला खोलने के लिए पहले जेब से निकाली चाबी से प्रयास किया, लेकिन असफल होने पर किसी अन्य वस्तु से ताला तोड़ दिया। इसके बाद नकदी और चिल्लर बैग में रखकर चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर भी किसी सामान्य व्यक्ति की तरह उसने मंदिर के सामने से ही ऑटो पकड़ा और राय चौराहा की तरफ निकल गया।