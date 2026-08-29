Sunar River: दमोह की सुनार नदी में खतरा बढ़ा, 9 गांवों में अलर्ट

बांध का जलस्तर नियंत्रित रखने के लिए शाम 7 बजे सीतानगर बांध के चार गेटों को एक-एक मीटर की ऊंचाई पर खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे बांध से करीब 452 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जाएगा। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण सुनार नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में आने वाले गांवों और हटा क्षेत्र के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।