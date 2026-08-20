MP में भारी बारिश से बिगड़े हालात: रीवा के कई इलाकों में घुसा पानी, NDRF-SDRF ने संभाला मोर्चा

रीवा शहर में बुधवार रात से मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। पूरी रात हुई तेज बारिश के बाद गुरुवार सुबह करीब पांच बजे शहर के कई इलाकों में पानी घरों के भीतर घुस गया। अचानक हुए जलभराव से लोगों की गृहस्थी का सामान पानी में डूब गया और कई परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बारिश के कारण शहर की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आई। नालों का पानी उफान पर आ गया और कई स्थानों पर नालों के ऊपर से पानी बहने लगा। मुख्य सड़कों पर चार से पांच फीट तक पानी भर गया, जिससे आवागमन ठप हो गया और लोग अपने घरों में फंस गए।