भारी बारिश के चलते रीवा में स्कूलों की छुट्टी घोषित, स्कूल खुले मिले तो होगी कार्रवाई

जिले अंतर्गत सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में आज गुरुवार अतिवृष्टि के चलते कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के सभी विद्यालयों की छुट्टी की घोषमा की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि, इस आदेश को प्रभावी रूप से जिले के सभी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। अगर कोई विद्यालय आज की तारीख में खुला पाया जाएगा और छात्रों को बुलाया जाएगा तो संबंधित संस्थान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि, जिले में जारी अतिवृष्ट के कारण कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि, सभी विद्यालय दिनांक 20.8.26 को बंद रहेंगे।