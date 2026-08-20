Panna News : नदी के उफान में टापू पर फंसा किसान, 70 किमी दूर से पहुंची SDRF, देखें रेस्क्यू

Panna News :मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच पवई क्षेत्र में पतने नदी का जलस्तर बढ़ने से हड़ा गांव के पास एक किसान बाढ़ के पानी के बीच टापूनुमा ऊंचे स्थान पर फंस गया। चारों तरफ पानी और तेज बहाव के बीच किसान की जान सांसत में थी। सूचना मिलते ही जिला सेनानी के मार्गदर्शन में होमगार्ड की छह सदस्यीय टीम और एक सीडीवी करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय कर घटनास्थल के लिए रवाना हुई। अंधेरे और तेज बहाव के बीच देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम ने किसान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।