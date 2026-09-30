कौन है आदित्य मिश्रा? जिसे छुड़ाने MP में ओडिशा पुलिस के काफिले पर फिल्मी अंदाज में हुई फायरिंग, आंखों में डाला पेपर स्प्रे

Who is Aditya Mishra: मध्य प्रदेश में रीवा-सीधी जिले की सीमा पर छुहिया घाटी में मंगलवार सुबह 11.30 बजे बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात की। 4 गाड़ियों से आए दर्जनभर बदमाशों ने दो गाड़ियों से ओडिशा पुलिस की 8 सदस्यीय टीम की गाड़ी को ओवरटेक किया। पीछे से बद‌माशों ने बाकी दो गाड़ियां अड़ाकर पुलिस को घेर लिया। पुलिस कुछ समझ पाती, तब तक बदमाशों आंखों में मिर्च और पेपर स्प्रे डालकर पुलिस को असहाय कर दिया। बेसबॉल के बल्ले से पुलिस वाहन के कांच तोड़े। फिर फायरिंग कर (Odisha police attacked) टायर पंक्चर कर दिए। बदमाश एनडीपीएस एक्ट के आरोपी और कुख्यात गांजा तस्कर आदित्य मिश्रा को भगा ले गए। ओडिशा पुलिस आरोपी मिश्रा को रीवा कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। कुछ को चोटें आई हैं। मप्र और ओडिशा पुलिस ने समन्वय कर आरोपी व हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है।