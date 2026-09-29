‘एक घर के अंदर, दूसरा बाहर पहरे पर…’, एमपी से राजस्थान तक किया लाखों का माल चोरी

पिपलियामंडी में दिनदहाड़े नकबजनी का खुलासा (फोटो सोर्स: Patrika)
Mandsaur News : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाली पिपलियामंडी पुलिस ने ग्राम बालागुढ़ा और उमरिया में दिनदहाड़े सूने मकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले दो शातिर अंतरराज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेत 4,62,150 रुपए का मशरुका बरामद किया है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जब्त की गई बाइक की कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी जा रही है।
खबर अपडेट हो रही है…
बड़ी खबरेंView All
मंदसौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग