सीएम मोहन यादव ने मादा चीता CBC-2 को गांधी सागर में छोड़ा, नाम दिया ‘राधा’

गांधीसागर में चीतों के लिए करीब 64 वर्ग किलोमीटर इलाके को अनुकूल और संरक्षित आवास के तौर पर तैयार किया गया है। यहां सॉफ्ट रिलीज बाड़े, निगरानी व्यवस्था और आवश्यक प्रबंधन सुविधाएं विकसित की गई हैं। चीतों के सुरक्षित पुनर्स्थापन के लिए वन विभाग के कर्मचारियों और वन्यजीव गाइडों को प्रशिक्षित किया गया है। चीता पुनर्स्थापन परियोजना में आवास प्रबंधन, वन्यजीव निगरानी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरुप संरक्षण व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है। गांधीसागर में इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ चीतों के अनुकूल वातावरण देने की व्यवस्थाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है।