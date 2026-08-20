MandsaurNews : मंदसौर में किसान ने लाखों की उपज पर चलाया ट्रैक्टर, मेहनत से उगाई फसल कर दी खत्म

मंदसौर। खरीफ सीजन की फसल में पीलामोजेक व अफलन के कारण नुकसान होना शुरू हो गया है। इसके चलते लाखों की फसल में अब उत्पादन की संभावना नहीं दिखने पर किसान ने ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। नगर के नारायणगढ़ मार्ग स्थित एजाज हुसैन ने अपनी तीन बीघा में लगाई उड़द की फसल पर गुरुवार को ट्रैक्टर से हकाई करते हुए पूरी फसल को नष्ट कर दिया। एजाज ने कहा कि तीन बीघा में उड़द की फसल लगाई थी लेकिन पीलामोजेक के कारण अफलन की स्थिति बन रही है। इसी कारण फसल को नष्ट किया। खाद, बीज, निदार्ई पर 25 से 30 हजार रुपए खर्च हुए। 17 बीघा में सोयाबीन की बोवनी कर रखी है। पीलामोजेक का अब उस पर भी असर होने लगा है।