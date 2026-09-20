राहुल गांधी के कार्यक्रम में ‘My Friend’ मिमिक्री पर एमपी में सियासी बवाल, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को मनगढ़ंत बताया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भाजपा के आरोपों पर प्रत्किया देते हुए कहा कि, राहुल गांधी या कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को लेकर कोई बात हुई ही नहीं। उन्होंने कहा कि, बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। असल में देश का युवा, छात्र और आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से त्रस्त है। शर्मा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि, 15 लाख रुपए और काला धन वापस लाने के वादे खोखले साबित हुए। कांग्रेस युवाओं और छात्रों से जुड़े इन असली मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष जारी रखेगी।