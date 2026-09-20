20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

राहुल गांधी के कार्यक्रम में ‘My Friend’ मिमिक्री पर एमपी में सियासी बवाल, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

Rahul Gandhi Event : राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के बाद एमपी की सियासत गरमाने लगी है। कार्यक्रम में की गई मिमिक्री से शुरु हुए विवाद पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने आ गई है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Sep 20, 2026

Rahul Gandhi Event

कार्यक्रम में की गई इस मिमिक्री ने गरमाई सियासत (फोटो सोर्स: राष्ट्रहित सर्वोपरि X Handle)

MP News : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। खासतौर पर कार्यक्रम के दौरान हास्य कलाकार द्वारा राहुल गांधी के साथ की गई मिमिक्री को लेकर प्रदेश की सियासत सबसे ज्यादा गरमा गई है। इसपर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखा वार-पलटवार हो रहा है।

एक तरफ जहां बीजेपी कार्यक्रम के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी का मजाक उड़ाने का आरोप लगा रही है तो वहीं, कांग्रेस इसे सिरे से नकारते हुए कार्यक्रम की सफलता से सत्ताधारी दल में मची खलबली करार दे रहे हैं।

विधायक रामेश्वर शर्मा का हमला

इस मामले में भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, विदेशी विचारधारा और संस्कृति में पले-बढ़े राहुल गांधी क्या जानें कि स्वदेशी मां और भारत माता का सम्मान क्या होता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार का वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि, राहुल गांधी और उनकी पार्टी मां जैसे पवित्र शब्द और भारतीय संस्कृति का आदर करना नहीं जानती।

देश की सत्ता में बड़ा परिवर्तन

मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि, लाखों छात्रों ने इंदौर पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। जनता अब सड़कों पर उतरकर बदलाव की मांग कर रही है। 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब इस बात का स्पष्ट संकेत है कि, एमपी ही नहीं, बल्कि अब देश की सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि, 15 लाख रुपये और काला धन वापस लाने के खोखले वादों के खिलाफ और युवाओं के रोजगार और न्याय की लड़ाई कांग्रेस जारी रखेगी।

'पीएम की माताजी को लेकर लगाए जा रहे आरोप निराधार'

वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को मनगढ़ंत बताया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भाजपा के आरोपों पर प्रत्किया देते हुए कहा कि, राहुल गांधी या कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को लेकर कोई बात हुई ही नहीं। उन्होंने कहा कि, बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। असल में देश का युवा, छात्र और आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से त्रस्त है। शर्मा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि, 15 लाख रुपए और काला धन वापस लाने के वादे खोखले साबित हुए। कांग्रेस युवाओं और छात्रों से जुड़े इन असली मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष जारी रखेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 05:13 pm

Published on:

20 Sept 2026 04:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / राहुल गांधी के कार्यक्रम में ‘My Friend’ मिमिक्री पर एमपी में सियासी बवाल, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी की मानसिकता अर्द्धनग्न प्रदर्शन जैसी, एमपी के सांसद रजनीश अग्रवाल का बड़ा हमला

राहुल गांधी पर सांसद रजनीश अग्रवाल का हमला Rajneesh Agrawal (@rajneesh4n)
भोपाल

न आप महान बन सकते न प्रधानमंत्री, राहुल गांधी पर भड़के बीजेपी नेता

rahul gandhi
भोपाल

भोपाल में 21 साल के युवक का दिनदहाड़े मर्डर, लिफ्ट लेकर पीछे बैठे दोस्त ने कर दिया फायर

भोपाल के निशातपुरा में युवक एकलास का मर्डर
भोपाल

2029 में राहुल गांधी बनें पीएम वरना हम ठिकाने लग जाएं! जीतू पटवारी ने जारी किया वीडियो

rahul gandhi
भोपाल

Bhopal Sealing Drive: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी, नहीं थमा कमर्शियल निर्माण, विभाग ही दे रहे अनुमति!

अवैध कमर्शियल निर्माण, (Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.