मंदसौर में बैंक के एटीएम से लाखों की चोरी

एटीएम को सुधारने आई वेंडर कंपनी को चला पता

शाम को करीब चार बजे वेंडर कंपनी के कर्मचारी वाहन से एटीएम पहुंचे। यहां पर एटीएम में कुछ त्रुटि आ रही थी। जिससे सुधारना था। जैसे ही कर्मचारियों ने देखा तो चोरी का पता चला। उसके बाद बैंक अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बैंक मैनेजर और वेेंडर कंपनी के कर्मचारी से जानकारी लेना चाही तो वे कुछ कहने से बचते रहे।



एटीएम को सुधारने आई वेंडर कंपनी को चला पता

नगर के भानपुरा रोड पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया बैंक से लगा हुआ इसकी शाखा एटीएम है। चोरों ने ३० अगस्त की रात को दो बजे एटीएम को निशाना बनाया। चोरों ने शटर का ताला तोड़ा और गैस कटर से एटीएम का काटा और फिर उसमें रखे साढ़े छह लाख रुपए चोरी किए और फिर एटीएम का शटर गिराकर फरार हो गए। शाम को करीब चार बजे वेंडर कंपनी के कर्मचारी वाहन से एटीएम पहुंचे। यहां पर एटीएम में कुछ त्रुटि आ रही थी। जिससे सुधारना था। जैसे ही कर्मचारियों ने देखा तो चोरी का पता चला। उसके बाद बैंक अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बैंक मैनेजर और वेेडर कंपनी के कर्मचारी से जानकारी लेना चाही तो वे कुछ कहने से बचते रहे।