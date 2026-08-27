रतलाम में तीन सूने मकानों से लाखों की चोरी

बाजना में सूने मकान में सेंध, पचास हजार नकद-जेवर चोरी

बाजना के ठीकरिया रोड स्थित एक सूने मकान में देर रात चोरों ने सेंधमारी कर पचास हजार रुपए नकद और सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए। मकान मालकिन पिछले पंद्रह दिनों से बाहर गई हुई थीं। पड़ोसियों ने चोरों को भागते हुए देखा, जिसके बाद वे फरार हो गए। ठीकरिया रोड निवासी शारदा टांक ने बताया कि वह अकेली अपने मकान में रहती हैं। करीब पंद्रह दिनों से वे शिवगढ़ स्थित अपने भाई श्यामलाल के पास गई हुई थीं, जिससे मकान पर ताला लगा था। सुबह करीब छह बजे उनके भतीजे पन्नालाल ने फोन पर चोरी की सूचना दी। उन्होंने बताया कि देर रात करीब डेढ़ बजे चोर मकान में घुसे थे, लेकिन पड़ोसियों के शोर मचाने पर भाग गए। बाजना पहुंचने पर शारदा ने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर गोदरेज की अलमारी और पलंग पेटी के ताले भी टूटे थे और सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर बटुए से सोने की पुरानी चूड़ी, चांदी की पायजेब और करीब पचास हजार रुपए नकद गायब मिले। शारदा ने बताया कि पड़ोस में लगे देवड़ा के सीसीटीवी कैमरे में कुछ अज्ञात बदमाश भागते हुए दिख रहे हैं। शारदा ने अपने भाई और भतीजे के साथ बाजना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।