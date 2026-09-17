मंदसौर में CCTV ने खोला हत्या का राज, पत्नी-देवर गिरफ्तार, साला फरार

Mandsaur News :मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नई आबादी थाना इलाके में चौपाल सागर के पास खेत में हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा दिया है। पुलिस की हत्या की गुत्थी सुलझाने में तीसरे तंत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचा दिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, तीसरा आरोपी मृतक का साला अभी फरार है, फिलहाल, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।