Mandsaur News: पीछे लिखा था सत्यमेव जयते, आगे कुर्सी पर ठाठ से बैठी सरपंच ले रही थी रिश्वत

मंदसौर जिले के दलौदा गांव के रहने वाले विक्रम सिंह ने बीते दिनों EOW में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में फरियादी विक्रम सिंह ने बताया कि उसे लोन लेना था और इसलिए उन्होंने दलौदा गांव की पंचायत में करीब एक महीने पहले एनओसी के लिए आवेदन दिया था। फरियादी के मुताबिक महीनेभर बाद भी सरपंच के द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। वो जब सरपंच के पास पहुंचा और एनओसी देने के लिए कहा तो सरपंच दुर्गा कैथवास और उनके पति अनिल कैथवास के द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। बाद में बातचीत 4 हजार रुपये में तय हुई। फरियादी के मुताबिक वो 500 रुपये पहले ही दे चुका था।