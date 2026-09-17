Rewa Breaking: कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा गिरफ्तार, कल्पना मिश्रा मामले को लेकर दे रहे थे धरना

कल्पना मिश्रा मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला का विरोध भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री का रीवा दौरा तय था। इसी बीच प्रशासन को विरोध प्रदर्शन और काले झंडे दिखाए जाने की आशंका की सूचना मिली। इसके बाद धरना स्थल को खाली कराया गया और वहां किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बाद शहर में स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं आंदोलनकारी न्याय की मांग पर अपना विरोध जारी रखने की बात कह रहे हैं।