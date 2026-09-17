17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रीवा

Rewa Breaking: कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा गिरफ्तार, कल्पना मिश्रा मामले को लेकर दे रहे थे धरना

Kalpana Mishra case: रीवा के कल्पना मिश्रा मामले को लेकर सिरमौर चौराहे पर धरना दे रहे कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है।
2 min read
Google source verification

रीवा

image

Akash Dewani

Sep 17, 2026

congress mla abhay mishra arrested again kalpana mishra case

Kalpana Mishra case: कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Patrika)

Congress MLA Abhay Mishra arrested: मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित गांधी मेमोरियल अस्पताल में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उनके नवजात शिशु के मामले (Kalpana Mishra case) को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच गुरुवार को राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया। सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को सिरमौर चौराहे पर पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

15 दिन से अनशन पर बैठे कल्पना मिश्रा के पिता

कल्पना मिश्रा के पिता रामशिरोमणि मिश्रा 2 सितंबर से सिरमौर चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठे थे। गुरुवार को उनकी तबीयत बिगड़ने पर प्रशासन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया और धरना स्थल से तंबू भी हटवा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में विरोध और बढ़ गया।

धरना हटाए जाने के विरोध में धरने पर बैठे विधायक

धरना हटाए जाने के विरोध में विधायक अभय मिश्रा सिरमौर चौराहे पहुंचे और प्रशासन पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रशासन ने वहां किसी भी प्रकार की सभा या बैठक की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने विधायक को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन उनके नहीं मानने पर उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

18 सितंबर को रीवा बंद का आह्वान

रामशिरोमणि मिश्रा को अनशन स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। कुछ संगठनों और स्थानीय लोगों ने 18 सितंबर को रीवा बंद का आह्वान किया है। विधायक अभय मिश्रा भी इस मुद्दे पर लोगों से चर्चा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैठक आयोजित नहीं होने दी।

उप मुख्यमंत्री के दौरे से पहले बढ़ी सतर्कता

कल्पना मिश्रा मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला का विरोध भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री का रीवा दौरा तय था। इसी बीच प्रशासन को विरोध प्रदर्शन और काले झंडे दिखाए जाने की आशंका की सूचना मिली। इसके बाद धरना स्थल को खाली कराया गया और वहां किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बाद शहर में स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं आंदोलनकारी न्याय की मांग पर अपना विरोध जारी रखने की बात कह रहे हैं।

‘मेरी बहू सुंदर थी…’ अभय मिश्रा ने खोला पोस्टमार्टम विवाद का राज, मोबाइल पर दिखाया डॉक्टर का मैसेज

ये भी पढ़ें
abhay mishra mla

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2026 12:33 pm

Published on:

17 Sept 2026 12:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / Rewa Breaking: कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा गिरफ्तार, कल्पना मिश्रा मामले को लेकर दे रहे थे धरना

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेटी को न्याय दिलाने 15 दिन से अनशन पर थे पिता, रीवा प्रशासन ने अस्पताल में कराया भर्ती

Kalpana Mishra Case Rewa
रीवा

Rewa Viral Audio: ‘कल 9 बजे इंतजार करेंगे...’ CMO का महिला कर्मचारी को अकेले बुलाने वाला ऑडियो वायरल

rewa cmo audio viral
रीवा

रीवा पुलिस ने बिहार-झारखंड से पकड़ी ATM ठगों की गैंग, 4 लाख नकद समेत सामान बरामद

Rewa ATM Fraud Gang
रीवा

Rewa News: 'फोटो में जेवर दिखे तो नहीं मिलेगा पीएम आवास...' पटवारी बनकर उड़ाए दो महिलाओं के जेवरात

rewa fake patwari pm awas yojana jewellery theft
रीवा

शहडोल से रीवा तक गांजे की सप्लाई का खेल, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में तस्करों को पकड़ा

Ganja Smuggling
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.