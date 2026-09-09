‘मेरी बहू सुंदर थी…’ अभय मिश्रा ने खोला पोस्टमार्टम विवाद का राज, मोबाइल पर दिखाया डॉक्टर का मैसेज

इतना ही नहीं बातचीत के दौरान विधायक अभय मिश्रा ने पत्रिका रिपोर्टर को अपने मोबाइल पर संजय गांधी अस्पताल के एक डॉक्टर का मैसेज भी पढ़ाया। अभय मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर का नाम गुप्त रखना है, इस मैसेज में लिखा था- 'एसके पाठक जब सीएमओ थे, तो राकेश स्वीपर था, जिस पर आरोप लगे थे वो पकड़ा गया उसे वहां से हटाया गया। उसके बाद मुन्ना करके स्वीपर था, उसे पकड़ा गया फिर उसे हटाया गया। दुर्गा स्वीपर था, उस पर भी पैसा मांगने का आरोप लगा शिकायत हुई। उसके साथी जो थे उन पर आरोप लगा कि डेडबॉडी जो आती है लड़कियों की उनके शरीर के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसको हटाया गया। जांच कर ली जाए।'