एमपी में 3 दिन में हिली सरकार, डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में 7 हजार से ज्यादा की बढ़ोत्तरी की

Stipend Hike : मध्यप्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स के 3 दिन के जोरदार प्रदर्शन के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। उनके स्टाइपेंड में 7 हजार से ज्यादा की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। इंटर्न डॉक्टर्स को अब ₹21500 स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला की प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। इंटर्न डॉक्टर्स 14337 रुपए के स्टाइपेंड बढ़ाकर 30 हजार रुपए मासिक करने की मांग पर अड़े थे। इंटर्न डॉक्टर्स पर कथित लाठीचार्ज और वाटर कैनन मामले में 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच भी कर दिया गया है।