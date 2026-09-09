एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल जीडी के 7500 पदों पर भर्ती, 8वीं पास करें आवेदन, जानें सैलरी

विभागों की ओर से निकाली गई नियुक्तिों में कुल 7,500 पदों को दो अलग-अलग संवर्गों में बांटा गया है। इसमें कांस्टेबल जीडी - विशेष सशस्त्र बल के 700 पुरुष शामिल होंगे, जबकि कांस्टेबल जीडी-गैर विशेष सशस्त्र बल/जिला बल के लिए 6,800 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यानी विशेष सशस्त्र बल के पदों के लिए सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे, जबकि अन्य कांस्टेबल जीडी पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार पात्र होंगे।