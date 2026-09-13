रीवा पुलिस ने बिहार-झारखंड से पकड़ी ATM ठगों की गैंग, 4 लाख नकद समेत सामान बरामद

पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उक्त बैंक खातों की जानकारी जुटाई, जिसमें रुपए ट्रांसफर किए गए थे। उसके आधार पर संदिग्धों का पता चला। सीएसपी राजीव पाठक के नेतृत्व में थाना प्रभारी व साइबर सेल की टीम बनाई गई। पुलिस की टीम ने संदेहियों को चिंहित कर बिहार व झारखंड से पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में अभिषेक कुमार गुप्ता (49) निवासी जनकपुर थाना मुफस्सिल जिला गया बिहार, इमरान अंसारी (31) निवासी चौका रोड सराय थाना कोतवाली जिला गया, कार्यनंद सरस्वती (42) निवासी बाभेडी थाना नजरीगंज जिला गया, मोहम्मद फैज अंसारी (19) निवासी तलैया थाना कोड़रवां, अभिमन्यु कुमार वर्मा (21) निवासी गुमो बड़की थाना तलैया जिला कोड़रवां झारखंड शामिल है।