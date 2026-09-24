रीवा में पूरी रात थाने में बेटी का इंतजार करती रही मां, सकुशल मिलने पर फूट-फूटकर रो पड़ी

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किए तो उनमें एक दंपति बच्ची को ले जाते हुए नजर आए। पुलिस तत्काल उनकी पहचान करने में जुट गई। जानकारी मिलने पर देर रात पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बच्ची क अपहरण की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया और उसे सीधी के शिकारगंज में अपने रिश्तेदार के यहां रखने की जानकारी दी। रीवा से तत्काल पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर शिकारगंज पहुंची और बच्ची को सकुशल बरामद किया। पुलिस ने बच्ची को साथ में रखने वाली महिला रिश्तेदार को भी हिरासत में लिया और रीवा लेकर आई। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया।