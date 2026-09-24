सागर में होटल स्मार्ट बार के कमरे में मृत मिला युवक, दो दिन से होटल में रुका था

Sagar Hotel Room Death: मध्यप्रदेश के सागर में कोतवाली थाना क्षेत्र की एक होटल के कमरे में गुरुवार को युवक का शव मिला है। कमरे से तेज दुर्गंध आने पर होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में दाखिल हुई तो युवक का शव मिला। शव करीब तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। मृतक की पहचान रामबाग बड़ा बाजार के रहने वाले शुभम अग्रवाल के तौर पर हुई है।