बीना में महिलाओं ने शराब दुकान में घुसकर की तोडफ़ोड़, बाहर फेंकी बोतलें, कर्मचारी दुकान छोड़कर भागे

बीना. ग्राम बारधा में स्थित शराब दुकान पर रविवार की दोपहर अचानक पहुंची महिलाओं ने महिलाओं ने धावा बोल दिया। महिलाओं ने दुकान के अंदर तोड़फोड़ की और शराब की बोतलें बाहर फेंक दीं। आक्रोशित महिलाओं को देखते हुए दुकान से कर्मचारी भाग निकले। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। इस मामले में सरपंच पर महिलाओं के उकसाने के आरोप लग रहे हैं।

जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2.45 बजे बड़ी संख्या में महिलाएं दुकान पर पहुंची थीं और अंदर घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही वहां रखीं शराब की बोतलें बाहर फेक कर तोड़ दीं। महिलाओं की भीड़ को देखते हुए कर्मचारी दुकान से भाग निकले। दुकान में तोडफ़ोड़ की सूचना बीना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही महिलाओं ने जमकर तोड़फोड़ कर दी थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। महिलाओं ने सडक़ पर बैठकर चक्काजाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया।