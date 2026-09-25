रीवा में नदी में बही कार, बैंक मैनेजर सहित चार लोगों ने तैरकर बचाई जान

जिस वक्त हादसा हुआ मौके पर लोगों की भीड़ जमा थी, कार को नदी के बहाव में बहता देख लोग हैरान रह गए। देखते ही देखते कार पुल से नीचे नदी में गिर गई। गनीमत रही कि पानी के अंदर गाड़ी का गेट खुल गया, जिसकी वजह से चारों लोग सुरक्षित कार से बाहर निकल आए और तैर कर नदी के किनारे आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नदी में डूबी कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। बता दें कि पुल पर नदी का पानी का पानी होने पर पुल पार करना खतरनाक होता है, पुलों पर इसे लेकर चेतावनी भी लिखी होती है। इसके बावजूद कई बार लोग लापरवाही दिखाते हुए पुल पार करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण हादसे होेते हैं।