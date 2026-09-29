मीटर में छेद से पकड़ी बिजली चोरी, रीवा के घर में चल रहा एसी-फ्रिज-कूलर, 10 गुना कम आ रहा बिल

बताते है कि जेई अजय ने उपभोक्ता के घर में जब छापा मारा, तब उनके साथ कोई भी विभागीय कर्मचारी नहीं था। केवल आउटसोर्स और ठेका कंपनी के दो कर्मचारी थे, जिनके हस्ताक्षर भी पंचनामा में कराए गए। जबकि नियमानुसार लाइनमैन या अन्य विभागीय अधिकारी या कर्मचारी के साथ ही यह छापामार कार्रवाई करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, 19 सितंबर को विद्युत चोरी का प्रकरण बनाने के बाद भी उपभोक्ता की बिजली नहीं काटी गई। सिर्फ मीटर निकाला गया और नियमों का उल्लंघन करते हुए अगले दिन 20 सितंबर को प्राइवेट व्यक्ति से ही उपभोक्ता के घर नया मीटर लगवा दिया गया। इस प्रकार, एक दिन की बिजली भी उपभोक्ता ने मुफ्त में उपयोग कर ली।