88 घंटे तक पानी से भरे गड्ढे में बैठा रहा युवक, आधी रात पहुंच गए रीवा कलेक्टर

बातचीत के दौरान देशराज मिश्रा ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी जमीन, सीमांकन, नोटिस और मुआवजे से जुड़े दस्तावेजों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कई बार अधिकारियों को शिकायत दी गई और मामले में पटवारी रिपोर्ट भी तैयार की गई है। उनका दावा है कि विद्युत लाइन के लिए उनकी जमीन का इस्तेमाल किए जाने से पहले उन्हें नियमानुसार प्रक्रिया और मुआवजे की जानकारी दी जानी चाहिए थी। कलेक्टर ने मामले की जानकारी लेते हुए कहा कि मुआवजे से जुड़ी मांगों का नियमानुसार परीक्षण कर जल्द निराकरण कराया जाएगा। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद देशराज मिश्रा ने अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा की।